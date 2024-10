Gqitalia.it - Cosa si sa di Terrifier 3, il nuovo capitolo della saga horror con clown assassino di Damien Leone

Leggi tutta la notizia su Gqitalia.it

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Lapiù terrificante di Halloween quest'anno? Un pagliaccio (Art Thedi3), che però, raggiungerà i cinema dal 7 novembre. La figura del pagliaccio inquietante ha ormai conquistato il proprio posto nell’immaginario collettivo, divenendo simbolo di un terrore insidioso e viscerale. Dal nichilismo anarchico di Joker fino all’entità demoniaca di Pennywise, isi sono allontanati irrimediabilmente dalle loro origini giocose e circensi, per divenire emblemi di un’oscurità universale. Un’ombra che si allunga su di noi attraverso il cinema e la televisione, dove registi comehanno trovato in questi personaggi maschere ideali per esprimere il lato più perverso dell’umanità. È proprio, con la sua visione spietata, ha dato vita a unsimbolo dell’orrore: Art the, protagonista indiscusso del sanguinario franchise