Tutto.tv - Confronto inatteso tra Shaila e Lorenzo al GF: i due prendono una decisione

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il rapporto traGatta eSpolverato sembra essersi incrinato drasticamente all’interno della casa del Grande Fratello. Quest’oggi, però, tra i due c’è stato un. Nello specifico, la ragazza ha deciso di andare dal coinquilino per provare a trovare un punto d’incontro. Ci saranno riusciti? Ecco cosa è successo. Iltraal GF A distanza di un po’ di giorni dalla scorsa puntata del Grande Fratello,hanno avuto un nuovo. I due hanno capito di non essere molto compatibili, ma la cosa provoca dispiacere in entrambi. Per tale motivo, la Gatta è andata da lui per cercare un punto di riconciliazione. I due, però, inizialmente hanno continuato ad essere fermi sulle loro rispettive posizioni.