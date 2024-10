Cina-UE: proseguono consultazioni su caso antisovvenzioni su EV (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Pechino, 09 ott – (Xinhua) – La Cina e l’Unione Europea (UE) continueranno a tenere consultazioni in merito all’indagine antisovvenzioni dell’UE sui veicoli elettrici (EV) cinesi, dopo che venerdi’ scorso i rappresentanti degli Stati membri dell’UE hanno votato per l’approvazione della bozza di sentenza finale sul caso. Di recente, la Cina ha intrattenuto intense comunicazioni sia con gli Stati Uniti che con l’UE in merito alle questioni commerciali riguardanti gli EV, hanno dichiarato fonti a conoscenza della questione. (Xin) Agenzia Xinhua Romadailynews.it - Cina-UE: proseguono consultazioni su caso antisovvenzioni su EV Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Pechino, 09 ott – (Xinhua) – Lae l’Unione Europea (UE) continueranno a tenerein merito all’indaginedell’UE sui veicoli elettrici (EV) cinesi, dopo che venerdi’ scorso i rappresentanti degli Stati membri dell’UE hanno votato per l’approvazione della bozza di sentenza finale sul. Di recente, laha intrattenuto intense comunicazioni sia con gli Stati Uniti che con l’UE in merito alle questioni commerciali riguardanti gli EV, hanno dichiarato fonti a conoscenza della questione. (Xin) Agenzia Xinhua

