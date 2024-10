Caserta, mette le mani al collo della moglie e la uccide davanti ai figli. Vittima una 24enne: le parole dei bambini (Di mercoledì 9 ottobre 2024) L’ha strangolata nel letto matrimoniale fino a toglierle la vita, davanti ai bambini di 4 e 6 anni. Fermato dai Carabinieri poco dopo Il tema dei femminicidi è purtroppo caldo, in Italia. Per quanto le associazioni e gli enti privati e pubblici si adoperino nel fare divulgazione sul tema, aiutando le donne che si trovano in situazioni di pericolo a rivolgersi alle autorità e fornendo supporto anche agli uomini che si rendono conto di aver bisogno di un supporto, di fatto il numero di donne uccise dal compagno, dall’ex compagno o comunque da un uomo che fa parte della loro vita continua a crescere. L’ultimo femminicidio è avvenuto questa mattina a Caserta: Vittima una mamma di soli 24 anni. uccide la moglie davanti ai figli: femminicidio shock in provincia di Caserta (cityrumors.it / ansafoto)A perdere la vita è stata Eleonor T. Cityrumors.it - Caserta, mette le mani al collo della moglie e la uccide davanti ai figli. Vittima una 24enne: le parole dei bambini Leggi tutta la notizia su Cityrumors.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) L’ha strangolata nel letto matrimoniale fino a toglierle la vita,aidi 4 e 6 anni. Fermato dai Carabinieri poco dopo Il tema dei femminicidi è purtroppo caldo, in Italia. Per quanto le associazioni e gli enti privati e pubblici si adoperino nel fare divulgazione sul tema, aiutando le donne che si trovano in situazioni di pericolo a rivolgersi alle autorità e fornendo supporto anche agli uomini che si rendono conto di aver bisogno di un supporto, di fatto il numero di donne uccise dal compagno, dall’ex compagno o comunque da un uomo che fa parteloro vita continua a crescere. L’ultimo femminicidio è avvenuto questa mattina auna mamma di soli 24 anni.laai: femminicidio shock in provincia di(cityrumors.it / ansafoto)A perdere la vita è stata Eleonor T.

Femminicidio nella notte a Torino : accoltella l’ex moglie davanti ai bambini. Il figlio 13enne lo ha inseguito - La donna infatti è stata colpita a morte davanti ai figli della coppia. Dopo aver accoltellato la moglie, il marito è scappato di corsa in via Cigna inseguito dal figlio 13enne. A dare l’allarme sono stati i vicini di casa avvertiti dalla figlia adolescente della coppia che è scappata dell’alloggio ... (Secoloditalia.it)