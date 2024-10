"C'Arte d'arte" a Villa San Cataldo: le opere di Nino Raia in mostra a Bagheria (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Le opere di Nino Raia sono un viaggio nell'anima attraverso l'arte, unici collage realizzati con materiali eterogenei, conducono lo spettatore in un percorso emozionale intenso. Attraverso l'accostamento inusuale di carte, colori, cemento e altri elementi, l'artista dà vita a mondi onirici, dove Palermotoday.it - "C'Arte d'arte" a Villa San Cataldo: le opere di Nino Raia in mostra a Bagheria Leggi tutta la notizia su Palermotoday.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Ledisono un viaggio nell'anima attraverso l', unici collage realizzati con materiali eterogenei, conducono lo spettatore in un percorso emozionale intenso. Attraverso l'accostamento inusuale di c, colori, cemento e altri elementi, l'artista dà vita a mondi onirici, dove

