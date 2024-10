Basket, Eurocup 2024/2025: Trento cade in casa contro Buducnost (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Niente da fare per Trento, che viene sconfitta tra le mura amiche dal Buducnost e subisce la seconda sconfitta nell’Eurocup 2024/2025 di Basket. Nonostante scendesse in campo con i favori del pronostico, la squadra di coach Galbiati ha ceduto al passo per gli avversari con il punteggio di 62-85, non riuscendo a far valere il fattore campo nella sfida valida come 3^ giornata del Gruppo A. RISULTATI e CLASSIFICHE IL REGOLAMENTO Vittoriosi contro Sopot dopo la sconfitta di misura contro Gran Canaria all’esordio, Trento ha tenuto botta nel primo tempo per poi crollare nella ripresa, regalando alla compagine di Podgorica la prima vittoria nella competizione. MVP Ferrell con 21 punti a referto, mentre per Trento il miglior realizzatore è stato Cale con 13 punti. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Niente da fare per, che viene sconfitta tra le mura amiche dale subisce la seconda sconfitta nell’di. Nonostante scendesse in campo con i favori del pronostico, la squadra di coach Galbiati ha ceduto al passo per gli avversari con il punteggio di 62-85, non riuscendo a far valere il fattore campo nella sfida valida come 3^ giornata del Gruppo A. RISULTATI e CLASSIFICHE IL REGOLAMENTO VittoriosiSopot dopo la sconfitta di misuraGran Canaria all’esordio,ha tenuto botta nel primo tempo per poi crollare nella ripresa, regalando alla compagine di Podgorica la prima vittoria nella competizione. MVP Ferrell con 21 punti a referto, mentre peril miglior realizzatore è stato Cale con 13 punti.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Trento-Podgorica oggi in tv : programma - orario e diretta Eurocup 2024/2025 basket - The post Trento-Podgorica oggi in tv: programma, orario e diretta Eurocup 2024/2025 basket appeared first on SportFace. RISULTATI e CLASSIFICHE IL REGOLAMENTO STREAMING E TV – La partita sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma satellitare Sky, in particolare su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena, oltre che in streaming su Sky Go, Now e Dazn. (Sportface.it)

Basket - la Reyer Venezia ospita il Bourge-en-Bresse in EuroCup. Trento sfida il Buducnost Podgorica - Coach Spahijia punterà nuovamente sui suoi uomini migliori ovvero Tyler Ennis (17. In campionato Podgorica attualmente al primo posto con tre vittorie in altrettante partite disputate come Partizan Belgrado e Mega MIS. . coach Andrej Zakelj inserirà nelle sue rotazioni anche due giocatori del calibro di Udoka Azbuike e Nikola Tanaskovic, al pari di Mateo Dreznjak e Fletcher Magee. (Oasport.it)

Basket - Serie A : Trento batte anche Venezia. Primo storico sigillo per Trapani - A mettere la firma su questa importante vittoria dei bianconeri c’è la doppia firma in calce di Myles Cale, miglior realizzatore della partita con 23 punti (7/8 da due e 3/5 da tre per lui) e di Anthony Lamb, che ha chiuso a quota 18. Alla Reyer, che si presentava alla palla a due decisamente rimaneggiata per le pesanti assenze di Tyler Ennis, Xavier Munford e Jordan Parks, non sono invece ... (Sport.quotidiano.net)