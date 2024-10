Basket. Esordio amaro per la Spv Vignola. Modena ’passeggia’ ad Anzola (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Serie C: Esordio amaro per la neopromossa Roadhouse SPV Vignola (Betti 18, Besozzi 11) che, davanti al pubblico amico, cede 67-83 ad Argenta. Dopo l’equilibrio dei primi 20’, con gli estensi avanti solamente di un possesso, la difesa ospite sale di giri e, complice anche l’inesperienza della giovane compagine modenese, scava il solco decisivo che rimane invariato fino alla sirena finale. Divisione Regionale 1: tutto facile per Modena Basket (Mengozzi 17, Morgotti 10), che passeggia ad Anzola rifilando ai bolognesi un netto 52-87. Il 31-50 dell’intervallo lungo è frutto di canestri facili in contropiede realizzati dai ragazzi di coach Boni. Nella terza frazione l’opera viene completata, con la difesa che stringe le proprie maglie permettendo di scollinare il ’trentello’ di margine. Sport.quotidiano.net - Basket. Esordio amaro per la Spv Vignola. Modena ’passeggia’ ad Anzola Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Serie C:per la neopromossa Roadhouse SPV(Betti 18, Besozzi 11) che, davanti al pubblico amico, cede 67-83 ad Argenta. Dopo l’equilibrio dei primi 20’, con gli estensi avanti solamente di un possesso, la difesa ospite sale di giri e, complice anche l’inesperienza della giovane compagine modenese, scava il solco decisivo che rimane invariato fino alla sirena finale. Divisione Regionale 1: tutto facile per(Mengozzi 17, Morgotti 10), che passeggia adrifilando ai bolognesi un netto 52-87. Il 31-50 dell’intervallo lungo è frutto di canestri facili in contropiede realizzati dai ragazzi di coach Boni. Nella terza frazione l’opera viene completata, con la difesa che stringe le proprie maglie permettendo di scollinare il ’trentello’ di margine.

Notizie da altre fonti

Le notizie su: qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Esordio amaro per il tecnico Di Carlo : "Ma l’atteggiamento è stato eccezionale" - Poi in sala stampa l’allenatore dell’Ascoli ha cercato di analizzare anche le cose buone viste dai suoi. Dobbiamo allenarci cercando di andare sempre oltre i limiti. Abbiamo sfiorato un gol con Varone, abbiamo riempito l’area di rigore. L’Ascoli si lecca le ferite dopo il terzo ko casalingo ... (Sport.quotidiano.net)

Esordio amaro per l'Evolution Green Aversa : sconfitta sul campo della corazzata Siena - Al ‘PalaEstra’ c’è il debutto della Evolution Green Aversa in Serie A2, contro una delle corazzate del girone, quella Emma Villas Siena che si impone 3-0 e conquista i primi 3 punti della sua stagione, nonostante una formazione – quella normanna – che ha provato a dare filo da torcere all’ex... (Casertanews.it)

Fgl Zuma - esordio amaro. Lecco vince in 3 set - e. e. . e. Salinas e compagne, con caparbietà riagganciano il pareggio (da 13-8 a 13-13), ma le padrone di casa allungano nuovamente (20-15) fino al set point (24-20) realizzato al terzo tentativo. e. Dopo un avvio equilibrato Lecco passa al comando (10-7) con troppi errori in servizio delle ... (Lanazione.it)

Cestistica - è un esordio amaro. Sconfitta e infortunio a Guzzoni - Marco Zanotti . Le assenze di Moretti e di fatto di Missanelli, in panchina ma non entrata in campo, già avevano reso difficoltose le rotazioni di coach Corsolini, poi ulteriormente complicatesi nella terza frazione dopo l’infortunio di Guzzoni, a cui va l’augurio di un breve e pieno recupero. ... (Lanazione.it)

De Vita Soccer - esordio amaro alla prima in C2 nonostante una buona prestazione - Rappresentavano l’ossatura su cui avevamo costruito la squadra, quindi venendo meno ci hanno lasciato una ferita enorme. Stiamo già intervenendo sul mercato per provare a sostituire i tre che ci hanno lasciato. Un arbitraggio discutibile ed una buona dose di sfortuna con ben tre legni colpiti dai ... (Anteprima24.it)