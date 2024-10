Autostrada A14, prevista la chiusura per lavori del casello Pescara Nord/Città Sant'Angelo (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il casello di Pescara Nord/Città Sant'Angelo sarà chiuso per l'esecuzione di alcuni lavori.Come informa Autostrade per l'Italia l'entrata sarà chiusa al traffico dalle ore 22 di venerdì 11 alle ore 6 di sabato 12 ottobre in entrambe le direzioni per lavori.Entrata consigliata verso Ancona Ilpescara.it - Autostrada A14, prevista la chiusura per lavori del casello Pescara Nord/Città Sant'Angelo Leggi tutta la notizia su Ilpescara.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Ildisarà chiuso per l'esecuzione di alcuni.Come informa Autostrade per l'Italia l'entrata sarà chiusa al traffico dalle ore 22 di venerdì 11 alle ore 6 di sabato 12 ottobre in entrambe le direzioni per.Entrata consigliata verso Ancona

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

A14, chiuso casello Termoli martedì notte. Venerdì lavori al viadotto Riovivo - Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire diverse attività, saranno adottati nei prossimi giorni alcuni provvedimenti. Lo comunica Autostrade per ... (primonumero.it)

Incidente stradale a San Vito Chietino. Schianto tra due auto: una prende fuoco - VIDEO - Schianto tra due auto, una Mercedes ed una Opel, intorno alle 17 di oggi, in territorio di San Vito Chietino. L'incidente si è verificato sulla provinciale 82, la San Vito-Lanciano, dopo il casello de ... (abruzzolive.tv)

Lavori sull'autostrada A14: chiuso per cinque notti il casello di Fano per chi arriva da sud - FANO - Lavori sull'autostrada A14, per cinque notti chiuso il casello di Fano per chi proviene da sud. Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, ... (corriereadriatico.it)