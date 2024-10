Auser Morbegno: la Festa dei Nonni porta con sé un dono prezioso (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Ammonta a 780 euro la cifra raccolta da Auser Morbegno con l'iniziativa de "La Festa dei Nonni" andata in scena sabato a Morbegno in piazza Sant'Antonio in concomitanza con il secondo weekend di Morbegno in cantina.Auser ha infatti allestito un gazebo dove ha distribuito materiale informativo Sondriotoday.it - Auser Morbegno: la Festa dei Nonni porta con sé un dono prezioso Leggi tutta la notizia su Sondriotoday.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Ammonta a 780 euro la cifra raccolta dacon l'iniziativa de "Ladei" andata in scena sabato ain piazza Sant'Antonio in concomitanza con il secondo weekend diin cantina.ha infatti allestito un gazebo dove ha distribuito materiale informativo

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Auser : raccolta fondi nel corso di Morbegno in cantina - Doppio appuntamento con i volontari di Auser Morbegno nei prossimi giorni. La raccolta fondi Domani dalle 9 in piazza Sant'Antonio, nell'ambito del secondo weekend di Morbegno in cantina, i volontari Auser hanno organizzato una raccolta fondi per sostenere la loro attività: sarà possibile... (Sondriotoday.it)