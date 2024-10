Lapresse.it - Attentato alla Sinagoga, parla un sopravvissuto: “Conservo il mio abito pieno di schegge delle bombe”

Leggi tutta la notizia su Lapresse.it

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) È il 9 ottobre 1982 quando un commando di terroristi di origine palestinese si macchia di un sanguinosodi Roma in un giorno di festa per la comunità ebraica. Nell’viene ucciso un bambino di due anni, Stefano Gaj Taché. I feriti sono circa 40, alcuni gravi. Sandro Castro aveva solo 22 anni e ricorda quel sabato mattina. Il racconto di unall’“Era una giornata di festa in cui si dà la benedizione ai bambini. Stavamo uscendo dal Tempio e all’uscita della funzione c’è stata l’esplosione della prima bomba a mano“, racconta a LaPresse. “Sono stato ferito al polmone e alle gambe. Sono stato ricoverato in terapia intensiva perché quattroavevano bucato il polmone. C’è stata una forte esplosione e ho sentito una botta fortissima al costato.