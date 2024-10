Alda D’Eusanio contro Alfonso Signorini: "Quando mi cacciò dal Grande Fratello in pigiama". E poi quel brutto gesto (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Alda D’Eusanio non le ha mandate a dire ad Alfonso Signorini alla prima buona occasione. Ospite del programma "La Volta Buona", condotto da Caterina Balivo, la giornalista ha ricordato la sua squalifica dal Grande Fratello Vip, avvenuta nel 2021. Proprio durante il gioco “tritavolte”, ha scelto di sacrificare la foto di Signorini, Milleunadonna.it - Alda D’Eusanio contro Alfonso Signorini: "Quando mi cacciò dal Grande Fratello in pigiama". E poi quel brutto gesto Leggi tutta la notizia su Milleunadonna.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024)non le ha mandate a dire adalla prima buona occasione. Ospite del programma "La Volta Buona", condotto da Caterina Balivo, la giornalista ha ricordato la sua squalifica dalVip, avvenuta nel 2021. Proprio durante il gioco “tritavolte”, ha scelto di sacrificare la foto di

“Mi hanno cacciata dalla Casa del Grande Fratello in pigiama e pantofole - mi hanno messa in macchina” : Alda D’Eusanio ‘trita’ la foto di Alfonso Signorini a La Volta Buona - Buttiamolo giù, ma proprio giù”. Dando ordine a tutti quelli che erano nella Casa di non nominarmi mai più”. Non è che sono stata espulsa, mi hanno cacciata dalla casa in pigiama e pantofole, mi hanno messa in una macchina e mi hanno rimandata a casa senza neanche darmi la possibilità di rientrare, di scusarmi, di spiegare cosa era successo. (Ilfattoquotidiano.it)

La Volta Buona - Alda D’Eusanio contro il GF. Balivo : “Io andrei nella Casa ma ho un problema” - “Purtroppo sono andata nella Casa del Grande Fratello, sono riusciti a convincermi, e ci sono andata con una certa curiosità. La giornalista, conduttrice e opinionista lo ha ribadito a La Volta Buona di Caterina Balivo, dove ha ricordato il momento esatto in cui è stata “cacciata e non squalificata” (come precisato dalla diretta interessata) per aver riportato dei pettegolezzi piuttosto ... (Dilei.it)

Alda D’Eusanio contro Signorini e Grande Fratello : “Cacciata in pantofole” - Poi, siccome mi dimenticavo che c’erano delle telecamere accese, ho detto una cosa su una cantante che non ripetiamo, una chiacchiera che gira nei nostri ambienti. Io non ho verificato questa cosa e ho raccontato questa chiacchiera che gira. Caterina Balivo nell’ultima puntata de La Volta Buona ha ospitato Alda D’Eusanio. (Biccy.it)