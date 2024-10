Ai e robot cambiano la riabilitazione. I fisiatri: "Il futuro è la terapia a distanza" (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Roma, 9 ott. (Adnkronos Salute) - Le tecnologie robotiche sono sempre più utilizzate per supportare il recupero motorio. "L'intelligenza artificiale trova applicazione nella riabilitazione attraverso algoritmi di analisi dati e 'machine learning' che possono essere utilizzati per valutare i progress Ilgiornaleditalia.it - Ai e robot cambiano la riabilitazione. I fisiatri: "Il futuro è la terapia a distanza" Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Roma, 9 ott. (Adnkronos Salute) - Le tecnologieiche sono sempre più utilizzate per supportare il recupero motorio. "L'intelligenza artificiale trova applicazione nellaattraverso algoritmi di analisi dati e 'machine learning' che possono essere utilizzati per valutare i progress

