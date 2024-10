Zverev si scaglia contro gli arbitri: “Ho perso le finali Slam per colpa vostra” (Di martedì 8 ottobre 2024) E’ la giornata di giocatori contro arbitri a Shanghai. Sedicesimi di finale che hanno visto Frances Tiafoe scagliarsi a gamba tesa contro Jimmy Pinoargate a fine partita dopo avergli dato tre warning per aver sforato il tempo dello shot clock al servizio, ma anche di Alexander Zverev che si è lamentato durante il match contro Tallon Griekspoor. Il tedesco alla fine è riuscito a vincere contro l’olandese un match decisamente combattuto al tiebreak del terzo, ma a un cambio di campo non si è arrabbiato direttamente con Lahyani per avergli segnalato un doppio rimbalzo (per giunta evidente), ma con l’intera classe arbitrale. “Ogni finale Slam che ho perso, l’ho persa per colpa vostra” – ha sbottato Zverev, che si è lasciato andare a uno sfogo e una polemica piuttosto inutile, soprattutto rivedendo dall’episodio dal quale questa è scaturita. Oasport.it - Zverev si scaglia contro gli arbitri: “Ho perso le finali Slam per colpa vostra” Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di martedì 8 ottobre 2024) E’ la giornata di giocatoria Shanghai. Sedicesimi di finale che hanno visto Frances Tiafoersi a gamba tesaJimmy Pinoargate a fine partita dopo avergli dato tre warning per aver sforato il tempo dello shot clock al servizio, ma anche di Alexanderche si è lamentato durante il matchTallon Griekspoor. Il tedesco alla fine è riuscito a vincerel’olandese un match decisamente combattuto al tiebreak del terzo, ma a un cambio di campo non si è arrabbiato direttamente con Lahyani per avergli segnalato un doppio rimbalzo (per giunta evidente), ma con l’intera classe arbitrale. “Ogni finaleche ho, l’ho persa per” – ha sbottato, che si è lasciato andare a uno sfogo e una polemica piuttosto inutile, soprattutto rivedendo dall’episodio dal quale questa è scaturita.

