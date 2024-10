WWE: Gunther difende contro Zayn. A Crown Jewel sfiderà Cody Rhodes (Di martedì 8 ottobre 2024) Dopo un ardua contesa e una grandissima prova da parte di Sami Zayn, alla fine è Gunther a trionfare nel main event di RAW. L’austriaco è riuscito a mettere KO il suo avversario rimasto privo di sensi dopo la sottomissione del World Heavyweight Champion in carica. Subito dopo il match il “Ring Generale” non ha avuto molto tempo per festeggiare perché raggiunto nell’apron dall’Undisputed Champion, Cody Rhodes. Rhodes. Gunther.#WWECrownJewel@RiyadhSeason pic.twitter.com/2HUCLuL0RR— WWE (@WWE) October 8, 2024 I due si sfideranno quindi a Crown Jewel per decretare il campione migliore con in palio il Crown Jewel Championship mostrato da Triple H a Bad Blood. Zonawrestling.net - WWE: Gunther difende contro Zayn. A Crown Jewel sfiderà Cody Rhodes Leggi tutta la notizia su Zonawrestling.net (Di martedì 8 ottobre 2024) Dopo un ardua contesa e una grandissima prova da parte di Sami, alla fine èa trionfare nel main event di RAW. L’austriaco è riuscito a mettere KO il suo avversario rimasto privo di sensi dopo la sottomissione del World Heavyweight Champion in carica. Subito dopo il match il “Ring Generale” non ha avuto molto tempo per festeggiare perché raggiunto nell’apron dall’Undisputed Champion,.#WWE@RiyadhSeason pic.twitter.com/2HUCLuL0RR— WWE (@WWE) October 8, 2024 I due si sfideranno quindi aper decretare il campione migliore con in palio ilChampionship mostrato da Triple H a Bad Blood.

