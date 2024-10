Wta Wuhan Paolini | L’obiettivo è la qualificazione alle Finals sarebbe enorme

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di martedì 8 ottobre 2024) “Mi sononata oggi perché ieri pioveva. Le condizioni sono lente, le ptendono a gonfiarsi ed è diverso rispetto a Pechino. Proveremo ad adattarci il prima possibile perché già domani sarò in campo. Qui non avevo mai giocato e non credevo che i campi fossero così lenti. Anche a Pechino lo erano, ma non così. Speriamo possa essere una bella settimana“. Sono queste le parole di Jasmineprima dell’esordio nel torneo di, contro la cinese Yuan. “Spero che facciano tutti il tifo per lei, ma va bene così, è normale. Quando giochiamo a Roma sono tutti dalla mia parte. E’ il tennis, è lo sport. Spero solo che lo stadio sia pieno perché come dettoanche molto bello per il nostro sport“. Per l’azzurra è il secondo torneo consecutivo: “Non è semplice perché ogni torneo è diverso e occorre sempre ripartire e ritrovare energie.