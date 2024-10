Ilrestodelcarlino.it - Volontari protagonisti: "Così abbiamo deciso di metterci al servizio di chi ha bisogno"

(Di martedì 8 ottobre 2024) Un giorno di festa, ricca di sorrisi e colori, voci festanti di bambini e cuori generosi. Domenica il parco della Resistenza ha ospitato la giornata delato, un appuntamento con le numerose associazioni attive nel territorio. Sodalizi alla ricerca di nuovi adepti, presenti nel grande giardino per illustrare le rispettive attività attraverso il racconto della propria esperienza.accomunati dal desiderio di donarsi agli altri. E’ il caso di Maurizio Mantini, 73enne premilcuorese residente a Forlì, a riposo attivo dopo una vita trascorsa in banca. "Sono stato dieci anni ‘nonno Pacio’ nei Vip, i clown in corsia – racconta Mantini, che vanta trascorsi nella compagnia teatrale di San Tomè e canta nei Gospel trail intercity –. Da 4 anni sonoo nell’Anpas, la pubblica assistenza".