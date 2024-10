Variante Xec Covid, Bassetti: “I sintomi e quanto dura il contagio” (Di martedì 8 ottobre 2024) Roma, 8 ottobre 2024 – La Variante Covid Xec “ha i sintomi di un’infezione della galassia Omicron. Si manifesta come un’influenza non troppo forte: raffreddore, febbre alta, di solito per un paio di giorni, mal di gola, perdita dell’olfatto e del gusto, come abbiamo già visto in passato. Più breve nella durata, di solito 3-4 giorni, ma più contagiosa. Meno aggressiva sulle vie respiratorie anche se è più facile trasmetterla alle altre persone. Quindi non si possono escludere focolai”. Matteo Bassetti, infettivologo e primario al San Martino di Genova, traccia con Quotidiano.net il quadro dell’ultima sotto-Variante Covid. I sintomi della Variante Xec Dunque Xec porta soprattutto raffreddore, febbre e mal di gola. Per la sua più alta contagiosità, “non si escludono focolai, quindi più infezioni in contemporanea – è la previsione del professore -. Quotidiano.net - Variante Xec Covid, Bassetti: “I sintomi e quanto dura il contagio” Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di martedì 8 ottobre 2024) Roma, 8 ottobre 2024 – LaXec “ha idi un’infezione della galassia Omicron. Si manifesta come un’influenza non troppo forte: raffreddore, febbre alta, di solito per un paio di giorni, mal di gola, perdita dell’olfatto e del gusto, come abbiamo già visto in passato. Più breve nellata, di solito 3-4 giorni, ma piùsa. Meno aggressiva sulle vie respiratorie anche se è più facile trasmetterla alle altre persone. Quindi non si possono escludere focolai”. Matteo, infettivologo e primario al San Martino di Genova, traccia con Quotidiano.net il quadro dell’ultima sotto-. IdellaXec Dunque Xec porta soprattutto raffreddore, febbre e mal di gola. Per la sua più altasità, “non si escludono focolai, quindi più infezioni in contemporanea – è la previsione del professore -.

Sintomi della variante XEC del Covid-19 : cosa sappiamo finora - 073 rispetto agli 11. Le persone infette possono manifestare: Febbre Dolori muscolari Tosse Mal di gola Mal di testa Stanchezza Questi sintomi sono in genere lievi per la maggior parte delle persone, ma possono essere più severi nei soggetti vulnerabili, come gli anziani e le persone con ... (Velvetmag.it)

Covid-19 - i casi sono in lieve aumento e prende piede la nuova variante Xec - È stata identificata per la prima volta in Germania e nei prossimi mesi potrebbe diventare quella dominante. Ecco cosa c’è da sapere. (Wired.it)

Al via le vaccinazioni contro l'influenza e la nuova variante Covid - In Romagna è iniziata la somministrazione del vaccino contro l'influenza. . . La vaccinazione antinfluenzale, spiegano dall'Ausl Romagna, "è raccomandata e offerta attivamente e gratuitamente a tutti coloro che hanno compiuto 60 anni, alle donne in gravidanza e a quelle che hanno appena ... (Ravennatoday.it)