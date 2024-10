Lettera43.it - Usa, secondo il giornalista Woodward Joe Biden avrebbe definito Netanyahu: «Un figlio di p…»

Leggi tutta la notizia su Lettera43.it

(Di martedì 8 ottobre 2024) L’ultimo libro di Bobcelebre per aver fatto emergere lo scandalo del Watergate, ha rivelato come JoeBenjamin«son of a bitch (undi puttana)», e «bad fucking guy (un uomo fottutamente cattivo)». Parole che l’attuale presidente Usapronunciato a un collaboratore nella primavera del 2024, durante l’intensificarsi delle operazioni israeliane a Gaza.ha descritto inoltre il rapporto teso tra i due, conche, mentre pubblicamente dimostrava il suo sostegno a Bibi, in privato esprimeva privatamente frustrazione per la situazione in Medio Oriente: «Qual è la tua strategia, amico?», glichiesto durante una telefonata di aprile.