Ucraina, in agenda Zelensky visita da Meloni giovedì: tappa a Roma in stand-by per Ramstein (Di martedì 8 ottobre 2024) (Adnkronos) – A quanto apprende l'Adnkronos, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky dovrebbe essere a Roma giovedì, in visita a Palazzo Chigi dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni. L'uso del condizionale è d'obbligo, perché la visita sarebbe legata a doppio filo al vertice di Ramstein, in programma sabato nella base Nato in Germania, dove numerosi capi Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di martedì 8 ottobre 2024) (Adnkronos) – A quanto apprende l'Adnkronos, il presidente ucraino Volodymyrdovrebbe essere a, ina Palazzo Chigi dalla presidente del Consiglio Giorgia. L'uso del condizionale è d'obbligo, perché lasarebbe legata a doppio filo al vertice di, in programma sabato nella base Nato in Germania, dove numerosi capi

Ucraina - in agenda Zelensky visita da Meloni giovedì : tappa a Roma in stand-by per Ramstein - (Adnkronos) – A quanto apprende l'Adnkronos, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky dovrebbe essere a Roma giovedì, in visita a Palazzo Chigi dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni. . Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. di Ramstein, ... (Webmagazine24.it)

Ucraina : in agenda Zelensky visita da Meloni giovedì - tappa a Roma in stand-by per Ramstein - L'uso del condizionale è d'obbligo, perché la visita sarebbe legata a doppio filo al vertice di Ramstein, in programma sabato nella base Nato in Germania, dove numerosi capi di stato e di governo, compresa la premier italiana, dovrebbero ritrovarsi per fare il punto sul sostegno all'Ucraina. Ma ... (Liberoquotidiano.it)

Rutte - visita a sorpresa a Kiev : il neosegretario Nato va da Zelensky nel suo primo viaggio ufficiale : “L’Alleanza è con voi” - “Il nostro obiettivo principale, ovviamente, rimane la piena adesione dell’Ucraina all’Alleanza”, ha sottolineato Zelensky spiegando di aver discusso con Rutte anche “delle esigenze attuali delle nostre truppe, nonché delle esigenze di difesa aerea dell’Ucraina e di un’ulteriore cooperazione con i ... (Ilfattoquotidiano.it)