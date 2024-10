Oasport.it - Tre Valli Varesine, cambia il percorso maschile: grandi tagli a causa della pioggia, partenza ritardata

Leggi tutta la notizia su Oasport.it

(Di martedì 8 ottobre 2024) Lacontinua a imperversare in Lombardia e il maltempo sta mettendo a durissima prova gli organizzatori dalle Tre, costretti a modificare ilproprio adell’acquazzone che sta caratterizzando questa giornata di inizio autunno, con temperature decisamente basse. Due giri del circuito finale di Varese sono stati cancellati, dunque sono stati tolti ben 32 chilometri di gara. L’evento ciclistico passa così a 168 km e scatterà effettivamente alle ore 12.20, dunque una ventina di minuti dopo l’orario inizialmente previsto. Si è dunque deciso di seguire un copione molto simile a quello adottato per la gara femminile, che è incominciata alle ore 09.00 dopo aver tolto un giro iniziale a Busto Arsizio e successivamente, con la corsa in pieno svolgimento, anche una tornata del circuito di Varese.