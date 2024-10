Thuram, i primi messaggi dalla Francia. Novità dall’allenamento (Di martedì 8 ottobre 2024) Marcus Thuram è stato convocato dalla Francia in occasione degli impegni di UEFA Nations League. L’attaccante dell’Inter ha subito un piccolo infortunio durante la partita con il Torino, ci sono Novità da L’Equipe a riguardo. CONVOCAZIONE – Marcus Thuram ha raggiunto ieri la Francia nel ritiro a Clairefontaine. Il giocatore non ha rinunciato nonostante il problema alla caviglia. Durante Inter-Torino l’attaccante è uscito prima dal campo probabilmente a causa della botta presa da Maripan nel primo tempo. Ha resistito, ha segnato una tripletta, ha trascinato i nerazzurri e poi ha chiamato Simone Inzaghi per uscire. Gli esami a Milano hanno rassicurato comunque sulla condizione e hanno escluso lesioni ai legamenti della caviglia. Thuram, le ultime sulle condizioni LE ULTIME – I primi messaggi dalla Francia non sono proprio rassicuranti. Inter-news.it - Thuram, i primi messaggi dalla Francia. Novità dall’allenamento Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Marcusè stato convocatoin occasione degli impegni di UEFA Nations League. L’attaccante dell’Inter ha subito un piccolo infortunio durante la partita con il Torino, ci sonoda L’Equipe a riguardo. CONVOCAZIONE – Marcusha raggiunto ieri lanel ritiro a Clairefontaine. Il giocatore non ha rinunciato nonostante il problema alla caviglia. Durante Inter-Torino l’attaccante è uscito prima dal campo probabilmente a causa della botta presa da Maripan nel primo tempo. Ha resistito, ha segnato una tripletta, ha trascinato i nerazzurri e poi ha chiamato Simone Inzaghi per uscire. Gli esami a Milano hanno rassicurato comunque sulla condizione e hanno escluso lesioni ai legamenti della caviglia., le ultime sulle condizioni LE ULTIME – Inon sono proprio rassicuranti.

