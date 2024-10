Terni, caregiver familiari: “Trecentomila euro per rispondere alla graduatoria e soddisfare ulteriori cento domande” (Di martedì 8 ottobre 2024) Arrivano ulteriori risorse per rispondere alla graduatoria dei caregiver familiari. A seguito della delibera di giunta, risalente allo scorso 3 ottobre, è stata approvata la variazione di Peg 2024-2026, esercizio 2024, riguardante l’utilizzo del fondo Prina. La finalità è quella di sostenere la Ternitoday.it - Terni, caregiver familiari: “Trecentomila euro per rispondere alla graduatoria e soddisfare ulteriori cento domande” Leggi tutta la notizia su Ternitoday.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Arrivanorisorse perdei. A seguito della delibera di giunta, risalente allo scorso 3 ottobre, è stata approvata la variazione di Peg 2024-2026, esercizio 2024, riguardante l’utilizzo del fondo Prina. La finalità è quella di sostenere la

