Dilei.it - Tapiro d’Oro a Cristiano Iovino: “Fedez ha comprato il tuo silenzio?”

Leggi tutta la notizia su Dilei.it

(Di martedì 8 ottobre 2024) È arrivato ilanche per, dopo quello consegnato apochi giorni fa (e in cui ha ripreso Valerio Staffelli). Il personal trainer, che è conosciuto anche per essere “l’uomo del caffè” di Ilary Blasi nel divorzio da Francesco Totti, ha commentato il presunto accordo economico con. Striscia la Notizia,perNelle ultime settimane,è al centro della cronaca. Non rosa, questa volta: sotto le luci dei riflettori, c’è l’aggressione a, così come i suoi rapporti con gli ultras del Milan (il suo bodyguard è stato arrestato). Il 7 ottobre 2024, Striscia la Notizia si è occupata nuovamente del caso, con Valerio Staffelli che ha consegnato il. Inizialmente il personal trainer ha provato a glissare sulle domande. “Non mi va di parlare”.