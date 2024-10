Strage di Altavilla Milicia, i magistrati: “Antonella Salamone uccisa dai due figli dopo le torture” (Di martedì 8 ottobre 2024) Antonella Salamone sarebbe stata uccisa dalla primogenita e dal fratello, il ragazzo seviziato e assassinato durante i 10 giorni di torture nella villa di Altavilla Milicia. A raccontarlo è stata la ragazza durante la prima udienza del processo per la Strage davanti ai magistrati del Tribunale dei minori. Fanpage.it - Strage di Altavilla Milicia, i magistrati: “Antonella Salamone uccisa dai due figli dopo le torture” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Antonellasarebbe statadalla primogenita e dal fratello, il ragazzo seviziato e assassinato durante i 10 giorni di torture nella villa di. A raccontarlo è stata la ragazza durante la prima udienza del processo per ladavanti aidel Tribunale dei minori.

Strage di Altavilla Milicia - il legale della 17enne che trucidato madre e fratelli solleva questione di legittimità sul decreto Caivano

Il racconto delle torture inflitte a Salamone e ai due figli maschi prima della morte, è agghiacciante. Da qui le torture, compresa quella di un digiuno imposto alla donna: "Hanno iniziato a interrogarla, chiedendole chi fosse e cosa volesse. La giovane aveva dichiarato che "rifarebbe tutto"

Strage di Altavilla Milicia - fissata la data per la perizia psichiatrica su Giovanni Barreca

È stata fissata la data in cui si terrà la perizia psichiatrica richiesta dal pubblico ministero per Giovanni Barreca: sarà il prossimo 6 agosto. L'uomo di 54 anni è accusato insieme alla figlia 17enne e ai coniugi Sabrina Fina e Massimo Carandente di avere ucciso la moglie