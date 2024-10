Dilei.it - Specchi, dove posizionarli per illuminare e ingrandire una stanza

Leggi tutta la notizia su Dilei.it

(Di martedì 8 ottobre 2024) Tra i complementi d’arredo di maggiore effetto per la nostra casa – e per qualsiasi ambiente – troviamo gli, un elemento che si caratterizza per stile e per funzionalità. Due aspetti che consentono a ciascuno di noi di cambiare la percezione di unain meglio, rendendola molto più luminosa e persino più grande. Un effetto ottico strategico che non possiamo sottovalutare, soprattutto per chi abita in spazi più ristretti. Perché posizionare gliin casa? Non è solo una questione di rinnovare il look della nostra casa: molto spesso, la scelta delloo è dettata da un’esigenza basic, ovvero migliorare la luminosità ela. La sua funzione principale non si esaurisce, infatti, nel riflesso della nostra immagine, o magari per “riempire” un vuoto nella parete. Naturalmente, dobbiamo avere cura di posizionare loo nel modo giusto.