Sono 43 milioni gli italiani che rinunciano a curarsi

Sono 4,3 milioni gli italiani che rinunciano a curarsi (Di martedì 8 ottobre 2024) AGI - È emergenza sanità in Italia: c'è grave crisi del personale, una frattura evidente fra nord-sud, è boom della spesa delle famiglie (+10,3%), ben 4,5 milioni di persone stanno rinunciando alle cure, e c'è il crollo della spesa per la prevenzione (-18,6%). I dati emergono dal 7 Rapporto sul Servizio Sanitario Nazionale (SSN) della Fondazione Gimbe. Nella spesa sanitaria pubblica, osserva la Fondazione, il gap è di 52,4 miliardi di euro con la media dei paesi ue, ma la percentuale di pil scende al 6,2% dal 2026. "Dati, narrative e sondaggi di popolazione - esordisce Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe - dimostrano che oggi la vera emergenza del Paese è il Servizio Sanitario Nazionale".

