Seconda Categoria. Stella Azzurra Zolino rimonta e vince da 0-3. S. Rocco, basta un gol (Di martedì 8 ottobre 2024) Restano in due in testa al girone M di Seconda: infatti i faentini del San Rocco piegano 1-0 (Galatanu nella ripresa) la Riolese e si confermano primi con la Stella Azzurra Zolino che batte 4-3 il Bagnara segnando due gol nel recupero e, soprattutto, rimontando uno svantaggio di 0-3. Bene Vis Faventia e Santagata Sport (alla prima vittoria) che si impongono rispettivamente 2-0 sul San Potito e 1-0 sulla Juvenilia, grazie al gol del ventenne Mattia Billi (foto). Nel girone N, Polisportiva 2000 e i forlivesi della Fiumanese restano in vetta dopo aver vinto 1-0 gli scontri diretti per il primato rispettivamente contro Low Street e Deportivo Roncadello. Impresa di Salazar del Vita che segna 4 gol contro il Valmontone. Girone M: C. Sport.quotidiano.net - Seconda Categoria. Stella Azzurra Zolino rimonta e vince da 0-3. S. Rocco, basta un gol Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di martedì 8 ottobre 2024) Restano in due in testa al girone M di: infatti i faentini del Sanpiegano 1-0 (Galatanu nella ripresa) la Riolese e si confermano primi con lache batte 4-3 il Bagnara segnando due gol nel recupero e, soprattutto,ndo uno svantaggio di 0-3. Bene Vis Faventia e Santagata Sport (alla prima vittoria) che si impongono rispettivamente 2-0 sul San Potito e 1-0 sulla Juvenilia, grazie al gol del ventenne Mattia Billi (foto). Nel girone N, Polisportiva 2000 e i forlivesi della Fiumanese restano in vetta dopo aver vinto 1-0 gli scontri diretti per il primato rispettivamente contro Low Street e Deportivo Roncadello. Impresa di Salazar del Vita che segna 4 gol contro il Valmontone. Girone M: C.

