Sanremo Giovani condurrà Alessandro Cattelan Conti | Sarà un vero e proprio talent

Roma, 8 ottobre 2024 - Alessandro Cattelan condurrà i 5 appuntamenti di Sanremo Giovani a novembre e dicembre su Rai2 e i 4 del Dopofestival a febbraio su Rai1, lo ha annunciato in diretta al Tg1 il direttore artistico Carlo Conti. La sfida delle nuove proposte Sarà un vero e proprio talent che andrà in scena in seconda serata su Rai2 dal 12 novembre al 10 dicembre fino alla finale di "Sanremo Giovani - Sarà Sanremo" del 18 dicembre, su Rai1. Cattelan a febbraio avrà le redini del "Dopofestival", che torna sugli schermi di Rai 1 dall'11 al 14 febbraio, alla fine di ogni serata del festival.

