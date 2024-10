Roma Femminile-Wolfsburg 1-0: Giugliano su rigore decide la partita di Champions League al Tre Fontane (Di martedì 8 ottobre 2024) La Roma Femminile vince per uno a zero contro il Wolfsburg nella prima giornata di Women's Champions League. Le giallorosse al Tre Fontane portano a casa i tre punti contro le tedesche grazie ad un calcio di rigore realizzato da Manuela Giugliano. Prova di carattere e forza delle ragazze di Romatoday.it - Roma Femminile-Wolfsburg 1-0: Giugliano su rigore decide la partita di Champions League al Tre Fontane Leggi tutta la notizia su Romatoday.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Lavince per uno a zero contro ilnella prima giornata di Women's. Le giallorosse al Treportano a casa i tre punti contro le tedesche grazie ad un calcio direalizzato da Manuela. Prova di carattere e forza delle ragazze di

LIVE Roma-Wolfsburg 1-0 - Champions League calcio femminile in DIRETTA : Giugliano decide la partita con un calcio di rigore! - Abbiamo molti giocatori forti e, quando hai molti giocatori forti, non è un problema chi inizia… Tutti devono essere pronti. 68? Traversa del Wolfsburg con Hendermann. 84? Dentro Giacinti, fuori Viens nella Roma. 50? Haavi va al cross dalla fascia sinistra, para senza problemi Frohms. 15? ... (Oasport.it)

LIVE Roma-Wolfsburg 1-0 - Champions League calcio femminile in DIRETTA : Dragoni spreca davanti al portiere! - Dopo il 7-0 ottenuto al Viola Park, le tedesche hanno replicato con un netto 5-0 nel match di ritorno. 18 Buonasera e benvenuti alla diretta di Roma-Wolfsburg femminile. 18. 37? Kumagai devia il pallone di testa non trova la porta. 33? Viens con il destro sfiora il secondo palo ma era in ... (Oasport.it)

LIVE Roma-Wolfsburg 1-0 - Champions League calcio femminile in DIRETTA : Haavi vicina al gol! - 31? Possesso palla continuo della squadra tedesca. 18. 28 L’allenatore della Roma, Alessandro Spugna, opta per il duo offensivo composto da Haavi e Viens, con Valentina Giacinti che inizierà dalla panchina. 18 Buonasera e benvenuti alla diretta di Roma-Wolfsburg femminile. Pressing sulla Roma. ... (Oasport.it)