Rientra dai Caraibi con la Dengue

(Di martedì 8 ottobre 2024) Imola, 8 ottobre 2024 – Dopo l’episodio accertato a fine settembre, e il falso allarme di qualche giorno fa, c’è un secondo caso di(febbre tipica delle aree tropicali di esito non letale trasmessa dalla zanzara tigre) a Imola. Il Centro di riferimento regionale per le emergenze microbiologiche (Creem) del Sant’Orsola di Bologna ha infatti confermato la positività in una donna imolese di 69 anni,ta da un viaggio neinei primi giorni di ottobre. Si tratta dunque, anche in questo secondo caso accertato in città, di malattia contratta all’estero. epa11270553 An Aedes aegypti mosquito, responsible for transmitting, seen through a microscope at the Laboratory of Medical Parasitology and Vector Biology of the Faculty of Medicine of the University of Brasilia (UnB), in Brasilia, Brazil, 04 April 2024 (issued 10 April 2024).