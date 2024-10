Gqitalia.it - Queste creme viso costano una cifra, ma un motivo c'è

(Di martedì 8 ottobre 2024) Diciamo chealzano davvero la posta in gioco per la cura della pelle. Dietro a cifre alte, alcune a tre zeri, c'è la scienza a parlare e formulazioni che sono frutto di studi messi a punto da luminari della pelle in cliniche specializzate. Come dire: non si scherza, questo è praticamente il massimo che la tecnologia a servizio della pelle può fare. Pertanto, non è vero che una crema vale l'altra e per due motivi precisi: il primo è che se la formulazione è frutto di ricerche ad hoc, i risultati si vedono e, secondo, anche il trattamento extra lusso va scelto in base alle esigenze della propria pelle. Tradotto: smentiamo l'idea che spendere poco per la skincare è una buona scelta (smettiamo di pensare che ledi lusso siano uguali alle altre) ed evitiamo di fare scelte a caso.