Quando esce Inganno su Netflix: il cast con Monica Guerritore e Giacomo Gianniotti e la trama (Di martedì 8 ottobre 2024) Inganno, la nuova serie diretta da Pappi Corsicato con Monica Guerritore e Giacomo Gianniotti, esce su Netflix a partire dal 9 ottobre. È un thriller sentimentale basato sulla serie britannica Gold Digget, ambientato tra Napoli e la splendida Costiera Amalfitana. Fanpage.it - Quando esce Inganno su Netflix: il cast con Monica Guerritore e Giacomo Gianniotti e la trama Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di martedì 8 ottobre 2024), la nuova serie diretta da Pappi Corsicato consua partire dal 9 ottobre. È un thriller sentimentale basato sulla serie britannica Gold Digget, ambientato tra Napoli e la splendida Costiera Amalfitana.

Woman of the Hour : il nuovo thriller Netflix tratto da una storia vera - il trailer e quando esce - Sta per arrivare su Netflix un nuovo thriller tratto da una storia vera. Si intitola Woman of the Hour e segna il debutto alla regia dell'attrice candidata all'Oscar Anna Kendrick che sarà dietro e davanti la macchina da presa portando sullo schermo la storia vera di una donna che fa la sua... (Today.it)

Adorazione è il nuovo teen drama Netflix dalla sceneggiatrice di Prisma : trailer e quando esce - Su Netflix sta per arrivare un nuovo teen drama tutto italiano. Parliamo di "Adorazione", la serie prodotta da Picomedia e tratta dal romanzo omonimo di Alice Urciuolo, già sceneggiatrice di titoli di successo come SKAM Italia e Prisma. Composta da sei episodi e diretta da Stefano Mordini... (Today.it)

Il caso María Soledad - il nuovo true crime Netflix sul primo femminicidio in Argentina : quando esce - Dopo più di trent'anni dalla morte di María Soledad Morales, la giovane studentessa argentina, assassinata alla sola età di diciassette anni, arriva su Netlfix un docufilm che punta a fare luce su uno dei casi di cronaca nera più tragici della storia dell'Argentina riconosciuto come il primo... (Today.it)