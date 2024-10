Prime Days – Alcuni prodotti Funko! in promozione (Di martedì 8 ottobre 2024) In occasione dei Prime Days ci saranno tantissimi prodotti scontati su Amazon. Per i nerd collezionisti il richiamo dei Funko! è altissimo, così abbiamo deciso di proporvi una piccola selezione dei Pop in offerta sulla principale piattaforma di e-commerce al mondo. Funko POP! HEROES DC – BATMAN Questo Pop! Batman da 45,72 cm sovrasterà la tua collezione DC con il suo mantello che sventola mentre sta in piedi. Funko POP! GUARDIANI DELLA GALASSIA – GROOT Parti per un’avventura galattica con questa esclusiva Jumbo Pop! Groot Black Light, pronto per la sua prossima missione con la sua famiglia di disadattati. Completa la tua collezione di Guardiani della Galassia Vol. 3 con questo eroe Flora Colossus. Groot è cresciuto molto ed è pronto a sradicare qualsiasi minaccia sul suo cammino. La figure in vinile con testa oscillante è alta circa 26,5 cm. Nerdpool.it - Prime Days – Alcuni prodotti Funko! in promozione Leggi tutta la notizia su Nerdpool.it (Di martedì 8 ottobre 2024) In occasione deici saranno tantissimiscontati su Amazon. Per i nerd collezionisti il richiamo dei! è altissimo, così abbiamo deciso di proporvi una piccola selezione dei Pop in offerta sulla principale piattaforma di e-commerce al mondo.POP! HEROES DC – BATMAN Questo Pop! Batman da 45,72 cm sovrasterà la tua collezione DC con il suo mantello che sventola mentre sta in piedi.POP! GUARDIANI DELLA GALASSIA – GROOT Parti per un’avventura galattica con questa esclusiva Jumbo Pop! Groot Black Light, pronto per la sua prossima missione con la sua famiglia di disadattati. Completa la tua collezione di Guardiani della Galassia Vol. 3 con questo eroe Flora Colossus. Groot è cresciuto molto ed è pronto a sradicare qualsiasi minaccia sul suo cammino. La figure in vinile con testa oscillante è alta circa 26,5 cm.

