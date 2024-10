Presidio ai cancelli: "Cinismo inaccettabile. Colpo per le famiglie" (Di martedì 8 ottobre 2024) A Masi Torello potrebbe nascere un altro braccio di ferro tra azienda e lavoratori, come già accaduto a Ostellato con i lavoratori della Bompani in agitazione con tanto di Presidio per mesi e mesi. Poche ore dopo l’annuncio del licenziamento collettivo, davanti ai cancelli della Regal Rexnord si era formato un Presidio, con i lavoratori e i delegati sindacali pronti a dare battaglia per salvare il posto di lavoro. "Dall’oggi al domani la Tollok ha licenziato i lavoratori per spostare la produzione all’estero – dice Emanuela Campi, delegata di Uilm –. Chiaro che ci opporremo con ogni mezzo: sarà sciopero a oltranza". "Alla Tollok uno stato di agitazione massiccio come oggi non era mai avvenuto – aggiunge Davide Malagò di Fiom-Cgil –. È stato un fulmine a ciel sereno, il 27 luglio c’era stato un incontro con l’azienda, ma non era emerso niente. Ilrestodelcarlino.it - Presidio ai cancelli: "Cinismo inaccettabile. Colpo per le famiglie" Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di martedì 8 ottobre 2024) A Masi Torello potrebbe nascere un altro braccio di ferro tra azienda e lavoratori, come già accaduto a Ostellato con i lavoratori della Bompani in agitazione con tanto diper mesi e mesi. Poche ore dopo l’annuncio del licenziamento collettivo, davanti aidella Regal Rexnord si era formato un, con i lavoratori e i delegati sindacali pronti a dare battaglia per salvare il posto di lavoro. "Dall’oggi al domani la Tollok ha licenziato i lavoratori per spostare la produzione all’estero – dice Emanuela Campi, delegata di Uilm –. Chiaro che ci opporremo con ogni mezzo: sarà sciopero a oltranza". "Alla Tollok uno stato di agitazione massiccio come oggi non era mai avvenuto – aggiunge Davide Malagò di Fiom-Cgil –. È stato un fulmine a ciel sereno, il 27 luglio c’era stato un incontro con l’azienda, ma non era emerso niente.

