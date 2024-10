Terzotemponapoli.com - Petras: “Lobotka è il padrone del centrocampo”

(Di martedì 8 ottobre 2024) Martin, ex membro dell’entourage di Marek Hamsik. ha recentemente rilasciato un’intervista a kisskissnapoli.it, nella quale ha discusso diversi temi legati al calcio e al legame tra giocatori slovacchi e il Napoli.: “Attualmenteè uno dei pilastri deldel Napoli”ha evidenziato come Stanislav, attualmente uno dei pilastri deldel Napoli, avesse già mostrato le sue qualità durante la sua esperienza al Celta Vigo. Ha ricordato che persino il Barcellona aveva manifestato interesse per il giocatore all’epoca, segno della sua indiscussa qualità. Tuttavia, quandoè arrivato al Napoli, ha inizialmente faticato ad ambientarsi, portando dubbi tra i tifosi e gli addetti ai lavori.