Per la prima volta parla Cristiano Iovino e rivela se ha ricevuto dei soldi da Fedez per il suo silenzio: ecco cosa ha detto (Di martedì 8 ottobre 2024) Cristiano Iovino è un nome che abbiamo imparato a sentire spesso nell'ultimo anno; prima per via della presunta "relazione intima" con Ilary Blasi, mentre era sposata con Totti, e poi per il pestaggio di cui è stato vittima da parte di Fedez e dei suoi amici, ora in carcere. La figura del personal trainer romano è certamente controversa e nelle ultime ore, proprio il diretto interessato ha avuto modo di chiarire, più o meno, cosa sia realmente successo lo scorso aprile, nella notte fra il 21 e il 22, quando il rapper di Rozzano, insieme ai suoi bodyguards Christian Rosiello e Islam Hagag (meglio conosciuto come Alex Cologno) lo hanno raggiunto sotto casa. Dopo il boom iniziale, la notizia si è man mano andata ad affievolire e qualcuno ha vociferato che Cristiano Iovino abbia percepito dei soldi da Fedez in cambio del suo silenzio e delle mancate denunce.

