Paulo Fonseca, la strigliata sul caos rigori la mossa per blindare la leadership: ora la sosta per cancellare l’instabilità (Di martedì 8 ottobre 2024) Il cooling break dell’Olimpico è stato liquidato come una banale coincidenza, la trasgressione sulla gerarchia dei rigori a Firenze è invece un segnale d’allarme che nessuno ha sottovalutato. La tradizione vuole che servano tre indizi per fare una prova, ma un terzo episodio di questo tipo rischierebbe di essere fatale a Paulo Fonseca. È la dura legge del calcio: è sempre l’allenatore a pagare, anche se c’è un’insubordinazione. Al momento il tecnico del Milan ha incassato la fiducia della società, ma la sua gestione è sotto la lente d’ingrandimento sul tema del rapporto con lo spogliatoio. A Roma contro la Lazio aveva negato l’esistenza di un problema dopo quella pausa sospetta con Rafa Leao e Theo Hernandez rimasti in disparte. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Il cooling break dell’Olimpico è stato liquidato come una banale coincidenza, la trasgressione sulla gerarchia deia Firenze è invece un segnale d’allarme che nessuno ha sottovalutato. La tradizione vuole che servano tre indizi per fare una prova, ma un terzo episodio di questo tipo rischierebbe di essere fatale a. È la dura legge del calcio: è sempre l’allenatore a pagare, anche se c’è un’insubordinazione. Al momento il tecnico del Milan ha incassato la fiducia della società, ma la sua gestione è sotto la lente d’ingrandimento sul tema del rapporto con lo spogliatoio. A Roma contro la Lazio aveva negato l’esistenza di un problema dopo quella pausa sospetta con Rafa Leao e Theo Hernandez rimasti in disparte.

