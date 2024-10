Officina Democratica commenta la deliberazione della Corte dei Conti (Di martedì 8 ottobre 2024) Lo scorso 2 ottobre, la sezione di controllo della Corte dei Conti, ha trasmesso al Comune di Catania, la deliberazione sullo stato delle partecipazioni detenute al 31.12.2021 e al 31.12.2022, nella quale si stigmatizzano ritardi, incertezze e irresponsabilità dell’amministrazione Trantino, nei rapporti con le società partecipate. “Appare particolarmente  preoccupante la sezione 3 della deliberazione (p. 44 e sgg.) – segue la nota di Officina Democratica – nella quale si parla dello stato di dissesto facendo innanzitutto giustizia delle incertezze e dei balbettii dell’amministrazione. Laprimapagina.it - Officina Democratica commenta la deliberazione della Corte dei Conti Leggi tutta la notizia su Laprimapagina.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Lo scorso 2 ottobre, la sezione di controllodei, ha trasmesso al Comune di Catania, lasullo stato delle partecipazioni detenute al 31.12.2021 e al 31.12.2022, nella quale si stigmatizzano ritardi, incertezze e irresponsabilità dell’amministrazione Trantino, nei rapporti con le società partecipate. “Appare particolarmente  preoccupante la sezione 3(p. 44 e sgg.) – segue la nota di– nella quale si parla dello stato di dissesto facendo innanzitutto giustizia delle incertezze e dei balbettii dell’amministrazione.

