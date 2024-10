Non regge al dolore per la perdita della figlia, la madre muore un'ora dopo. Tragedia in Sicilia (Di martedì 8 ottobre 2024) Morte entrambe, ad un'ora di distanza l'una dall'altra. La Tragedia ha toccato una famiglia di Modica, dove una madre non è riuscita a reggere al dolore per la morte della figlia dopo una lunga malattia e, durante i preparativi per le esequie, ha perso lei stessa la vita. Alessandra Civello, 48 anni, domenica scorsa si è arresa ad un male incurabile dopo mesi di cure. Sua madre, Anna Gugliotta, si Feedpress.me - Non regge al dolore per la perdita della figlia, la madre muore un'ora dopo. Tragedia in Sicilia Leggi tutta la notizia su Feedpress.me (Di martedì 8 ottobre 2024) Morte entrambe, ad un'ora di distanza l'una dall'altra. Laha toccato una famiglia di Modica, dove unanon è riuscita are alper la morteuna lunga malattia e, durante i preparativi per le esequie, ha perso lei stessa la vita. Alessandra Civello, 48 anni, domenica scorsa si è arresa ad un male incurabilemesi di cure. Sua, Anna Gugliotta, si

Modica - la figlia muore e la madre si spegne un’ora dopo travolta dal dolore : l’ultimo saluto insieme - Impossibile da reggere, arginare. . Alessandro Civello si è spenta ad appena 48 anni. Per questo, quando è stata informata della tristissima, insostenibile notizia, il suo cuore si è spezzato, ha ceduto di schianto. Un dolore devastante. Quando i medici hanno valutato che ormai non vi ... (Dayitalianews.com)

Il dolore di Enzo Paolo commuove tutti : “Sono vecchio - non vedrò mia figlia crescere” (VIDEO) - Enzo Paolo Turchi ha dedicato delle toccanti parole per la figlia Maria e non è riuscito a trattenere le lacrime L'articolo Il dolore di Enzo Paolo commuove tutti: “Sono vecchio, non vedrò mia figlia crescere” (VIDEO) proviene da Novella 2000. . (Novella2000.it)

Enzo Paolo Turchi racconta il grande dolore per la figlia : ecco cosa ha detto al Grande Fratello - Mi è difficile stare normale. Stando qui, mi sento in colpa”. È difficile stare normale, però non voglio che mia figlia mi veda in questo stato e la prendano in giro”. Personalmente sono in crisi. Cosa è successo a Enzo Paolo Turchi? Nella casa del Grande Fratello, il ballerino è scoppiato a ... (Donnapop.it)