Nessuna Pia dei Tolomei ma Pia Malevolti | la vera storia dietro la leggenda!

(Di martedì 8 ottobre 2024) Correva l’anno 1282, quando Tollo Pannocchieschi, signore di Prata e delle miniere d’argento del Monte Cipriota, sposò Pia, anche lei proprietaria di numerosi castelli. Il matrimonio fu celebrato a Siena, nella Cattedrale. In quell’occasione, i parenti di Tollo formarono un lungo corteo, attraversando il ponticello di Rosia, oggi conosciuto come “Ponte della Pia”. Il matrimonio fu deciso per motivi politici, data la vicinanza tra le proprietà dei Pannocchieschi a Prata e quelle deia Giuncarico. Ma chi era davvero questa Pia? Una giovane fanciulla timida, che non conosceva nemmeno Tollo, molto più anziano di lei. Forse, aveva sentito parlare dell’uccisione di Gherardo, fratello di Tollo e signore del castello di Pietra, avvenuta nella Piazza del Campo a Siena per mano dei ghibellini di Roccastrada, qualche anno prima.