Formiche.net - Nel disastro libanese emerge la luce, Wady al-Zayne. La riflessione di Cristiano

Leggi tutta la notizia su Formiche.net

(Di martedì 8 ottobre 2024) Gli arabi hanno trovato in questa devastazione la loro capitale, quella da cui ripartire? Forse è solo una suggestione, ma forse le cose stanno così. Si chiama Wadi al-, è una piccola cittadina poco a nord di Sidone, nel devastato Libano, sulle colline dello Shouf, famoso per i suoi uliveti, terra dei drusi. È un gruppo piccolo e chiuso quello dei drusi, ma sulla loro terra hanno trovato questo rifugio i profughi palestinesi quando l’esercito israeliano attaccò il loro campo di Nabatyeh nel 1974. Poi altri ne giunsero, dopo che l’esercito siriano attaccò nel 1976 un altro loro campo, Tal al Zataar. Oggi Wadi al, ritrovo di questo pugno di reduci di antichi dolori e dei loro figli, si è aperta ai profughi libanesi in fuga dal sud e a quelli siriani, che da anni hanno cercato riparo nel Libano.