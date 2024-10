Oasport.it - Motocross delle Nazioni negativo per l’Italia, ma il gruppo è giovane e nuovi talenti scalpitano

(Di martedì 8 ottobre 2024) Va in archivio con un bilancio indubbiamenteperil2024, andato in scena lo scorso weekend sulla pista britannica di Matterley Basin. Dopo tre edizioni consecutive chiuse nella top4 (vittoria a Mantova nel 2021, quarto posto a Buchanan nel 2022 e terza piazza a Ernée nel 2023), la squadra azzurra non è andata oltre una deludente ottava posizione con un distacco molto ampio dalla zona podio. “Avremmo potuto ambire a un risultato migliore ma purtroppo alcuni fattori ci hanno impedito di lottare almeno per la top5. Da questo appuntamento abbiamo tratto indicazioni positive e spunti per migliorare. Guardando alle prime, c’è stato un grande spirito didurante l’intero fine settimana. Forato, poi, ha dimostrato di essere tornato in forma disputando belle gare”, il commento del commissario tecnico Thomas Traversini.