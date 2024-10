Mirella Gregori scomparsa, riflettori di nuovo sulla migliore amica Sonia De Vito: "Può sapere qualcosa" (Di martedì 8 ottobre 2024) Sonia De Vito sa qualcosa sulla scomparsa di Mirella Gregori? Parla Simona Bernardini, compagna di scuola della 15enne scomparsa nel 1983 Notizie.virgilio.it - Mirella Gregori scomparsa, riflettori di nuovo sulla migliore amica Sonia De Vito: "Può sapere qualcosa" Leggi tutta la notizia su Notizie.virgilio.it (Di martedì 8 ottobre 2024)Desadi? Parla Simona Bernardini, compagna di scuola della 15ennenel 1983

Caso Orlandi - scomparsa Mirella Gregori : spuntano nuove dichiarazioni di un’amica - . La testimonianza di Simona Bernardini ha fatto emergere un dettaglio importante: il giorno della scomparsa, Mirella avrebbe dovuto incontrare un'amica del gruppo, Giovanna, per acquistare un regalo. tavia, una misteriosa "citofonata" ricevuta dalla madre di Mirella alle 15:30 cambiò il corso ... (Ildifforme.it)

La scomparsa di Mirella Gregori - per il barista di via Nomentana la sorella ha visto il fotografo Accetti al bar - ma lei smentisce a FqMagazine : “Mai detto” - Nell’articolo firmato da Fabrizio Peronaci si fa riferimento a “collaboratrici” dello stesso Accetti, tutte donne all’epoca tra i 18 e i 26 anni (oggi dai 60 in su), molto vicine al fotografo “se non a lui legate sentimentalmente”. C’è poi la commissione parlamentare di inchiesta che indaga ... (Ilfattoquotidiano.it)

Emanuela Orlandi - gli audio esclusivi : “Noi entriamo anche nella vicenda Gregori”. La telefonata dei rapitori che lega la sua scomparsa a quella di Mirella - Poco dopo, a settembre, al bar “Coppa d’oro” dei Gregori arriva una telefonata da parte di presunti rapitori. La ragazza ha avuto un baruffo con il suo ragazzo”. Poi, più nulla. Il primo elemento ufficiale che incatena il destino di Emanuela e Mirella è il Komunicato I, arrivato nella redazione ... (Ilfattoquotidiano.it)