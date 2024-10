Panorama.it - Minimalismo Digitale: riappropriarsi del tempo nel mondo reale

(Di martedì 8 ottobre 2024) In un'epoca in cui ilsembra sfuggire tra le dita a causa della frenesia, ilemerge come una pratica necessaria per riconquistare il nostro benessere e la nostra serenità . Questa filosofia invita a riflettere sull’uso che facciamo della tecnologia, promuovendo un approccio più consapevole e selettivo rispetto agli strumenti digitali che plasmano le nostre vite quotidiane. Il Sovraccarico cognitivo Quante volte ci siamo ritrovati a scorrere ininterrottamente i social media, avvertendo una crescente stanchezza mentale e un senso di vuoto? Questo sovraccarico cognitivo, generato da un eccesso di stimoli e informazioni, ostacola la nostra capacità di concentrazione e decisione.