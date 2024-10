Meteo, le previsioni in Campania per martedì 8 ottobre 2024 (Di martedì 8 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiEcco le previsioni Meteo in Campania per oggi, martedì 8 ottobre 2024. Avellino – Cieli in prevalenza poco nuvolosi, ma con nubi in aumento serale fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi e deboli piogge, sono previsti 12mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 25°C, la minima di 15°C, lo zero termico si attesterà a 4097m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sudovest, al pomeriggio tesi e proverranno da Sud-Sudovest. Allerte Meteo previste: pioggia. Benevento – Cieli in prevalenza poco nuvolosi, ma con nubi in aumento serale fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi e deboli piogge, sono previsti 6mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 27°C, la minima di 14°C, lo zero termico si attesterà a 4138m. Anteprima24.it - Meteo, le previsioni in Campania per martedì 8 ottobre 2024 Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiEcco leinper oggi,. Avellino – Cieli in prevalenza poco nuvolosi, ma con nubi in aumento serale fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi e deboli piogge, sono previsti 12mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 25°C, la minima di 15°C, lo zero termico si attesterà a 4097m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sudovest, al pomeriggio tesi e proverranno da Sud-Sudovest. Allertepreviste: pioggia. Benevento – Cieli in prevalenza poco nuvolosi, ma con nubi in aumento serale fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi e deboli piogge, sono previsti 6mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 27°C, la minima di 14°C, lo zero termico si attesterà a 4138m.

Meteo giovedì - nuvolosità diffusa e piogge - Mari molto mossi o agitati. Giovedì e venerdì saranno le giornate peggiori perché offriranno i maggiori contrasti termici tra l’aria caldo umida richiamata dal nord Africa e quella più fredda nord europea quindi avremo forti temporali, anche a carattere di nubifragio su alcune regioni, il tutto ... (Ilfaroonline.it)

Meteo : in Lombardia sole fino a sabato - poi nuvolosità estesa e temperature in calo - L'articolo Meteo: in Lombardia sole fino a sabato, poi nuvolosità estesa e temperature in calo sembra essere il primo su CalcioWeb. (Adnkronos) – Un promontorio anticiclonico di origine subtropicale si rinforza progressivamente dal Mediterraneo Occidentale verso l?Europa centro-orientale. Tale ... (Calcioweb.eu)

Meteo : in Lombardia sole fino a sabato - poi nuvolosità estesa e temperature in calo - . A partire da domenica, una saccatura atlantica, in approfondimento sulla Francia, determinerà condizioni più variabili, specie sui rilievi, con una copertura nuvolosa più estesa e temperature massime in calo. Lo rileva il bollettino meteo di Arpa regionale. Tale configurazione determina sulla ... (Liberoquotidiano.it)