Maltempo sull'Italia, allerta rossa in Lombardia e Liguria: allagamenti a Genova, scuole chiuse (Di martedì 8 ottobre 2024) La situazione più critica in Valpolcevera: nella notte il rio Fegino ha raggiunto il livello di guardia. allerta arancione in 7 regioni Ancora Maltempo sull'Italia. Due le regioni, Liguria e Lombardia, dove oggi martedì 8 ottobre l'allerta è rossa. allagamenti a Genova, dove dalle 22 di ieri, è scattata l'allerta arancione. La situazione più critica

Previsioni meteo Roma e Lazio 8 ottobre : allerta maltempo con piogge e temporali - Temporali sono attesi dal pomeriggio di oggi in tutto il Lazio. La Protezione civile ha diramato un avviso di allerta meteo di colore arancione.Continua a leggere . (Fanpage.it)