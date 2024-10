Le ragazzine in bici elettrica e lo schiaffo a un turista: "I palermitani non sono così, ma che amarezza" (Di martedì 8 ottobre 2024) È successo ieri sera, verso le 21.30, in via Giuseppe Garibaldi, angolo via Milano. Due ragazzine sulla bici elettrica da dietro hanno dato uno schiaffo in testa a mio marito, tutto si è svolto in pochi secondi, le due hanno proseguimento velocemente verso la stazione. Per ora sembrano non gravi Palermotoday.it - Le ragazzine in bici elettrica e lo schiaffo a un turista: "I palermitani non sono così, ma che amarezza" Leggi tutta la notizia su Palermotoday.it (Di martedì 8 ottobre 2024) È successo ieri sera, verso le 21.30, in via Giuseppe Garibaldi, angolo via Milano. Duesullada dietro hanno dato unoin testa a mio marito, tutto si è svolto in pochi secondi, le due hanno proseguimento velocemente verso la stazione. Per ora sembrano non gravi

