Latina / False assicurazioni, denunciato a piede libero un 41enne (Di martedì 8 ottobre 2024) Latina – I Carabinieri della Stazione di Latina Borgo Sabotino, in esito a specifica attività info-investigativa hanno denunciato in stato di libertà un 41enne il quale induceva con artifizi e raggiri un coetaneo di a farsi accreditare la somma di euro 350,00 per la stipula di un contratto assicurativo, successivamente accertato di essere falso.

