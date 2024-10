Secoloditalia.it - La Russia ordina l’arresto dei giornalisti Rai Simone Traini e Stefania Battistini: chiesta l’estradizione

(Di martedì 8 ottobre 2024) Lanon molla la presa sulla stampa ein contumacia deiRai, da settimane sotto accusa per “attraversamento illegale del confine” dall’Ucraina, e fuori dal territorio della Federazione russa dopo aver raccontato in estate l’incursione ucraina a Kursk. Secondo i media russi, un tribunale della regione di Kursk ha chiestoindiper “attraversamento illegale” del confine e hato la “custodia cautelare” in territorio russo o “dal momento dell’estrazione”. L’Fsb inha incriminato ieri anche altri duestranieri per il passaggio illegale del confine all’altezza della regione di Kursk. Si tratta di Kurt Pelda, corrispondente della Swiss Sn, e Catherine Norris Trent, di France 24 Tv.