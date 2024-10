La forza devastante dell'Uragano Milton: piogge e vento colpiscono la penisola dello Yucatan. Prima dell'arrivo della tempesta di categoria 5 (Di martedì 8 ottobre 2024) Roma, 8 ott. (askanews) – piogge e vento forti colpiscono la città portuale di Progreso, nella penisola dello Yucatan, in Messico, Prima dell’arrivo dell’Uragano Milton, una tempesta di categoria 5 potenzialmente catastrofica. iO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATA L'articolo La forza devastante dell’Uragano Milton: piogge e vento colpiscono la penisola dello Yucatan iO Donna. Iodonna.it - La forza devastante dell'Uragano Milton: piogge e vento colpiscono la penisola dello Yucatan. Prima dell'arrivo della tempesta di categoria 5 Leggi tutta la notizia su Iodonna.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Roma, 8 ott. (askanews) –fortila città portuale di Progreso, nella, in Messico,, unadi5 potenzialmente catastrofica. iO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATA L'articolo LalaiO Donna.

